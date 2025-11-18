Ani kalp krizlerinin nedeni ne? Halı saha uyarısı

18 Kasım 2025, Salı

Giriş: 18.11.2025 09:05
Son dönemin en çok konuşulan sağlık başlıklarından biri kalp. Ani krizlerle gelen ölümlerin arkasında ne olduğu tartışılıyor. Net bir sonuç yok bununla ilgili ama farklı etkenler var tetikleyen. Özellikle halı saha maçlarında sık görür olduk bu krizleri. Peki, neden? Profesör Doktor Bingür Sönmez'e sorduk. Sadece bunu cevaplamakla kalmadı kadınlar için kalp krizi riskinin ne zaman arttığını da anlattı.
