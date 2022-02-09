09 Şubat 2022, Çarşamba
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ANALİZ – Peş peşe yaşanan provokasyonların perde arkası
Samsun'da Atatürk Anıtı'na yapılan saldırı, hemen ardından Edirne'de özgürlük anıtının ateşe verilmesi sonrasında ise HDP'nin başlattığı sokak çağrısı. Hepsinin ortak bir anlamı var. Demoktasiden vazgeçelim, milli iradeye yüz çevirelim ve sonrası kaos... Son dönemde yaşananların perde arkasını analiz haberimizde...