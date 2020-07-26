567 yıl önce 29 Mayıs 1453’te şehri fethettiği gün ilk namazı Fatih Sultan Mehmet kıldırmıştı Ayasofya’da. 3 gün sonra 1 Haziran’da ise yoğun bir çalışma ile namaz kılınacak duruma getirilen Ayasofya’da ilk Cuma namazı eda edilmişti. Bu kez tarih 24 Temmuz 2020 yine bir Cuma günü 86 yıllık özlem nihayete erdirildi. 1934 yılında müzeye dönüştürülen Ayasofya Camii yeniden ibadete açıldı. Ayasofya Camii müzeye nasıl çevrildi? Bugünkü Ayasofya ne zaman inşa edildi? Dünden bugüne eşsiz mabedin yaşadığı dönüşüm analiz haberimizde…

567 yıl önce 29 Mayıs 1453'te şehri fethettiği gün ilk namazı Fatih Sultan Mehmet kıldırmıştı Ayasofya'da. 3 gün sonra 1 Haziran'da ise yoğun bir çalışma ile namaz kılınacak duruma getirilen Ayasofya'da ilk Cuma namazı eda edilmişti. Bu kez tarih 24 Temmuz 2020 yine bir Cuma günü 86 yıllık özlem nihayete erdirildi. 1934 yılında müzeye dönüştürülen Ayasofya Camii yeniden ibadete açıldı. Ayasofya Camii müzeye nasıl çevrildi? Bugünkü Ayasofya ne zaman inşa edildi? Dünden bugüne eşsiz mabedin yaşadığı dönüşüm analiz haberimizde…