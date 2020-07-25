Ayasofya'nın gizemli tarihi! Ayasofya nasıl inşa edildi?

Ayasofya'nın statüsü çok konuşuldu, çok tartışıldı. Tartışmalara son noktaysa dün 86 yıl sonra kılınan Cuma namazıyla konuldu. Ayasofya artık camii olarak ibadete açık. Başta Yunanistan olmak üzere batı dünyası bu değişikliğe tepkili. Peki Ayasofya neden bu kadar önemli? Perspektif bu hafta Ayasofya'nın tarihini inceledi.