Ayasofya 86 yıl sonra ibadete açıldı ve ilk namaz kılındı! Peki bu ne anlama geliyor?

Danıştay’ın kararıyla ibadete açılan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın kararnamesiyle Diyanet İşlerine Başkanlığına devredilen Ayasofya’da dün ilk namaz kılındı. Tüm İslam alemi büyük bir coşku yaşadı. İlk namaz için Ayasofya’ya 350 bin kişinin geldiğini Başkan Erdoğan açıkladı. İlk namazı kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın minbere kılıçla çıkması, sancakların açılması ve 4 minarede 4 müezzinin ezan okuması gibi birçok detay gönülleri mest etti. Tüm dünyanın konuştuğu bu gelişmeleri Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Tomar A Haber ekranlarında değerlendirdi. Prof. Dr. Cengiz Tomar, “Burada duyacağınız sevinç ya da üzüntü hangi medeniye aidiyet duyduğunuz ile alakalı. Osmanlı mı ve Bizans mı? Tekrar aslına dönmesinden çok mutluyuz.” dedi. İşte tüm detaylar…