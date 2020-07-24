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Ayasofya Camii minarelerinde ezan sesleri

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Giriş: 24.07.2020 14:24
Güncelleme:24.07.2020 14:26
Tarihi günde duaların ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 4 minaresinden 4 müezzinle ezan okundu, cemaat 86 yıl sonra ibadete açılan camide kılınan ilk namazda secde etti.

Tarihi günde duaların ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 4 minaresinden 4 müezzinle ezan okundu, cemaat 86 yıl sonra ibadete açılan camide kılınan ilk namazda secde etti.

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