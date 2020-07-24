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Ayasofya Camii'nde eller semaya açıldı! İşte ilk dua

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Giriş: 24.07.2020 13:52
Güncelleme:24.07.2020 13:57
Ayasofya Camii'nde tarihi günde cuma namazından önce eller semaya açıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cemaat eşliğinde dua etti. İşte o anlar...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kılınacak cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, Kur'an-ı Kerim okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığınca camide düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetlerini dinledi.

Daha sonra Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 4 minaresinde 4 müezzin birlikte sela okudu.

Minarelerden yükselen selaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatiha Suresi'ni ve Bakara Suresi'nin ilk 5 ayetini okudu.

Cemaat, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşliğinde dua etti.

Bazı vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kur'an-ı Kerim okuduğu anları cep telefonlarına kaydetti.

Başkan Erdoğan Ayasofya Camiinde Kuran-ı Kerim okudu BAŞKAN ERDOĞAN AYASOFYA CAMİİ'NDE KUR'AN-I KERİM OKUDU
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