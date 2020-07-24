Başkan Erdoğan Ayasofya Camii'nde Kur'an-ı Kerim okudu

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 86 yıl sonra yeniden ibadete açıldı. Toplumun tüm kesimlerinden davetlilerin yer aldığıı açılış, Diyanet İşleri Başkanlığının dua programıyla başladı. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk cuma namazı kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, namaz öncesi Kur'an-ı Kerim okudu.

1934 yılında Bakanlar Kurulu'nun kararı ile müze olan Ayasofya, 86 yılın ardından Danıştay kararı ile cami statüsüne geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya'da ilk namazın 24 Temmuz'da kılınacağını duyurmuştu. Sadece Türkiye'nin değil dünyanın merakla beklediği gün geldi. Tarihi güne tanıklık etmek isteyen binlerce kişi Ayasofya'ya adeta akın ettiler.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlı Sözcüsü İbrahim Kalın, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın da içinde bulunduğu çok sayıda davetli de geldi.

Sabah saatlerinde başlayan programa Başkan Erdoğan saat 12 sularında geldi. En ön safta okunan Kur'an tilavetini dinleyen Başkan Erdoğan Cuma namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okudu.

