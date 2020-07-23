23 Temmuz 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Kültür Sanat Videoları Ayasofya için "Diriliş Ayasofya" marşı

Ayasofya için "Diriliş Ayasofya" marşı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.07.2020 21:05
Güncelleme:23.07.2020 21:12
Ayasofya'nın 86 yıl sonra ibadete açılma kararı sanatçılara da ilham verdi. Ses sanatçısı Mustafa Demirci, kararın ardından Ayasofya Camii için bir marş besteledi ve A Haber ekranlarında okudu.

İstanbul'un fethinin sembolü Ayasofya 86 yıl sonra esaretten kurtuldu.

Sanatçılar da bu tarihi olayı notalara döktü. Onlardan biri de Mustafa Demirci.

Ses sanatçısı Demirci, 10 Temmuz'da açıklanan karar sonrası kalemini kağıdını aldı ve tarihe geçen Ayasofya kararı sonrası bir marş besteledi.

Ses sanatçısı Mustafa Demirci, 'Diriliş Ayasofya' ismini verdiği marşı A Haber ekranlarına Ayasofya Camii önünde özel olarak söyledi.

Ayasofya için Diriliş Ayasofya marşı
Ayasofya için "Diriliş Ayasofya" marşı
Ayasofya eserinin bestecisi A Haber'de
Ayasofya eserinin bestecisi A Haber'de
Seyfi Dursunoğlu Huysuz Virjin son yolculuğuna uğurlandı
Seyfi Dursunoğlu (Huysuz Virjin) son yolculuğuna uğurlandı
AKM ne zaman açılacak?
AKM ne zaman açılacak?
Tiyatrolar seyircisini bekliyor
Tiyatrolar seyircisini bekliyor
Edebiyatın usta yazarı vefat etti
Edebiyatın usta yazarı vefat etti
56 dolara satılmıştı! Gerçek değeri...
56 dolara satılmıştı! Gerçek değeri...
UNESCO'ya Ayasofya cevabı
UNESCO'ya Ayasofya cevabı
Ünlü piyanistten Ayasofya'ya beste
Ünlü piyanistten Ayasofya'ya beste
Ünlü piyanistten Ayasofya bestesi
Ünlü piyanistten Ayasofya bestesi
Cengiz Bozkurt'tan Levent Ülgen'e zor bir soru!
Cengiz Bozkurt'tan Levent Ülgen'e zor bir soru!
Oscar ödül törenlerinde 39 yıl sonra bir ilk...
Oscar ödül törenlerinde 39 yıl sonra bir ilk...
Daha Fazla Video Göster