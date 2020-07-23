Ayasofya için "Diriliş Ayasofya" marşı

Ayasofya'nın 86 yıl sonra ibadete açılma kararı sanatçılara da ilham verdi. Ses sanatçısı Mustafa Demirci, kararın ardından Ayasofya Camii için bir marş besteledi ve A Haber ekranlarında okudu.

İstanbul'un fethinin sembolü Ayasofya 86 yıl sonra esaretten kurtuldu.

Sanatçılar da bu tarihi olayı notalara döktü. Onlardan biri de Mustafa Demirci.

Ses sanatçısı Demirci, 10 Temmuz'da açıklanan karar sonrası kalemini kağıdını aldı ve tarihe geçen Ayasofya kararı sonrası bir marş besteledi.

Ses sanatçısı Mustafa Demirci, 'Diriliş Ayasofya' ismini verdiği marşı A Haber ekranlarına Ayasofya Camii önünde özel olarak söyledi.