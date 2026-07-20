Haluk Levent TIME'ın ilk 100 listesinde! FETÖ'nün parlatma taktiği mi?

Haluk Levent'in depremde toplanan bağış paralarıyla bahis oynaması ve birçok ismi dolandırdığına yönelik beyanların ortaya çıkmasının yankıları sürüyor. Milyonlarca liranın akıbeti henüz belirsizliğini korurken, TIME Dergisi'nin 2023 yılında Haluk Levent'i en etkili 100 insan listesinde yer vermesi yeniden gündeme geldi. Levent'in kamuoyunda sözde kahraman ilan edilmesinin arkasında uluslararası güçlerin etkisini tartışmaya açarken, A Haber'de Tarihçi - Sosyolog İsmail Öz, AK Parti MDK Üyesi - Hukukçu Av. Aydoğan Ahıakın ve Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Askeri Stratejist Kemal Olçar yaşananların FETÖ'nün parlatma taktiğini hatırlattığını belirtirken en güçlü dolandırıcılık yöntemi olduğunu ve istihbarat desteği olmadan bunun yapılamayacağını ifade etti.