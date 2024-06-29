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Anadolu Diyarı başlıyor | Gaziantep’in kültür mirası ilçesi: Oğuzeli! Türk kültürünün mihenk taşı halk oyunları

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 29.06.2024 10:15
Anadolu Diyarı programı Gaziantep’in Oğuzeli ile Denizli’nin Çivril ve Konya’nın Bozkır ilçelerine gitti. O bölgelerin yemeklerini, tarihi yerlerini görüntüledi, vatandaşlarla konuştu. İşte o renkli görüntüler…
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