Anadolu Diyarı başlıyor | Gaziantep’in kültür mirası ilçesi: Oğuzeli! Türk kültürünün mihenk taşı halk oyunları

Anadolu Diyarı programı Gaziantep’in Oğuzeli ile Denizli’nin Çivril ve Konya’nın Bozkır ilçelerine gitti. O bölgelerin yemeklerini, tarihi yerlerini görüntüledi, vatandaşlarla konuştu. İşte o renkli görüntüler…

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