Büyük Menderes Nehri'nde çevre kirliliği: Nehirdeki kirliliğin nedeni ne?

Ege Bölgesi'nin önemli su kaynaklarından 548 kilometre uzunluğundaki Büyük Menderes Nehri, Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Gökgöl Mahallesi'nde simsiyah akan suyuyla çevre felaketini gözler önüne serdi. Balık ölümlerinin yaşandığı ve Işıklı Gölü'nü de tehdit eden kirlilik bölge halkını endişelendirdi. Mahalle sakinleri, kirliliğin Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki bazı tesislerden bırakılan atık sulardan kaynaklandığını öne sürdü. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, bölgedeki son durumu aktardı.