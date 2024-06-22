Alo 181 Hattı’na gelen ilginç istekler! Kurban Bayramı’nda gülümseten talepler: Kan tutuyor, hangi ilaç iyi gelir?

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın çağrı merkezi hattı ALO 181'e kimi zaman ilginç şikayet ve istekler gelebiliyor. Çağrı merkezine Kurban Bayramı'nda da bir o kadar şaşırtıcı talepler geldi. İşte o gülümseten istekler..

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN