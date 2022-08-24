24 Ağustos 2022, Çarşamba
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Almanya’da skandal olay! 10 aylık Türk bebek eşcinsel aileye verildi... Emir bebeğin babası Mustafa Yolal A Haber'de yaşadıklarını anlattı
Almanya'nın Duisburg kentinde yaşayan Aygül Küçükbıyık ve Mustafa Yolal ailesinin 10 aylık bebeği elinden alındı. Emir isimli bebek, eşcinsel bir çifte verildi. Ailenin hukuk mücadelesini baba Mustafa Yolal, A Haber canlı yayınında anlattı. Yolal, "Hukuki süreç devam ediyor ama çok yavaş ve uzun bir süreç olacak. Benim babalık tanıma randevum vardı 7 ay bekledim boşuna bekledim iptal ettiler. Bizden 4 ay oldu alılalı. Çok büyük bir hukuksuzluk var yapılan. Mücadelemiz devam edecek. Taleplerimiz haklı olduğu halde kabul edilmiyor. Sağ olsun devletimiz şu anda müdahil oldu. İnşallah daha güzel haberler gelecek. Almanya’da yargı böyle şeylerde çok yavaş bilerek yavaşlatıyorlar." ifadelerini kullandı.