24 Ağustos 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Almanya’da skandal olay! 10 aylık Türk bebek eşcinsel aileye verildi... Emir bebeğin babası Mustafa Yolal A Haber'de yaşadıklarını anlattı

Almanya’da skandal olay! 10 aylık Türk bebek eşcinsel aileye verildi... Emir bebeğin babası Mustafa Yolal A Haber'de yaşadıklarını anlattı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.08.2022 16:37
Almanya'nın Duisburg kentinde yaşayan Aygül Küçükbıyık ve Mustafa Yolal ailesinin 10 aylık bebeği elinden alındı. Emir isimli bebek, eşcinsel bir çifte verildi. Ailenin hukuk mücadelesini baba Mustafa Yolal, A Haber canlı yayınında anlattı. Yolal, "Hukuki süreç devam ediyor ama çok yavaş ve uzun bir süreç olacak. Benim babalık tanıma randevum vardı 7 ay bekledim boşuna bekledim iptal ettiler. Bizden 4 ay oldu alılalı. Çok büyük bir hukuksuzluk var yapılan. Mücadelemiz devam edecek. Taleplerimiz haklı olduğu halde kabul edilmiyor. Sağ olsun devletimiz şu anda müdahil oldu. İnşallah daha güzel haberler gelecek. Almanya’da yargı böyle şeylerde çok yavaş bilerek yavaşlatıyorlar." ifadelerini kullandı.
Evladı eşcinsel aileye verilen baba feryat etti! EVLADI EŞCİNSEL AİLEYE VERİLEN BABA FERYAT ETTİ!
Emir bebeği annesinden alıp eşcinsel çifte verdiler! EMİR BEBEĞİ ANNESİNDEN ALIP EŞCİNSEL ÇİFTE VERDİLER!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Almanya’da skandal olay
Almanya’da skandal olay
Bağcılar’da aracın üzerine balkon çöktü
Bağcılar’da aracın üzerine balkon çöktü
İZSU pis suyu Gediz Nehri ve tarlalara akıttı
İZSU pis suyu Gediz Nehri ve tarlalara akıttı
Bağırdı çağırdı otoyolu birbirine kattı!
Bağırdı çağırdı otoyolu birbirine kattı!
Başkan Erdoğan’ın menemen sevgisini anlattı
Başkan Erdoğan’ın menemen sevgisini anlattı
İstanbul’da servis ücretlerine zam
İstanbul'da servis ücretlerine zam
Kuzey Ege ve Marmara’da yağış uyarısı
Kuzey Ege ve Marmara'da yağış uyarısı
Aşırı nem sağlığımızı bozabilir
Aşırı nem sağlığımızı bozabilir
Dünyanın en yaşlı insanı! Sırrı bu 2 besinde saklı
Dünyanın en yaşlı insanı! Sırrı bu 2 besinde saklı
Yolcular şoke oldu! Dilenerek topladılar...
Yolcular şoke oldu! Dilenerek topladılar...
Klozetten dev kertenkele çıktı!
Klozetten dev kertenkele çıktı!
Çevreyi rahatsız edenleri yere seren motosikletli
Çevreyi rahatsız edenleri yere seren motosikletli
Daha Fazla Video Göster