Evladı eşcinsel aileye verilen baba feryat etti: Çocuğumuz Türk ve Müslüman bir aileye verilsin

Konuyla ilgili mahkeme sürecinin başladığını ifade eden baba Yolal ise, "Bunlar Almanya'da aile olarak kabul ediliyor. Aileyi kötülememiz bir suç. Aksini iddia edersek bu aile olamaz dersek bir ceza yaptırımı ile karşı karşıya kalacağız" diye konuştu. Çocuklarının Türk ve Müslüman bir aileye verilmesini talep ettiklerini belirten Yolal, "Orada kalmasını istemiyoruz. Bunun için bir dava daha açacağız. Bunun için desteğe ve yalnız kalmamaya ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.