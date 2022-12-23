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Almanya’da morgda cenazeler karıştı! Vefat eden Türkün cenazesi yakıldı

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Giriş: 23.12.2022 08:21
Almanya'da beyin kanaması sonucu vefat eden Abdülkadir Sargın'ın cenazesi morgda karıştırılınca yanlışlıkla yakıldı. Dışişleri Bakanlığı, konunun tüm yönleriyle araştırılacağını açıkladı.
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