- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Alman polisinden Türk iş insanına saldırı! Yaşadığı dehşeti A Haber'e anlattı: Sonumun George Floyd gibi olmasından korktum
Almanya'nın Duisburg kentinde polis, Türk iş insanı Emre Tümsek'i işyerinin önünde darp etti. Polis şiddetine maruz kalan Tümsek, yaşadıklarını A Haber'e anlattı. Tümsek, "Bu insanlık dışı bir şey. O anda yerdeyken bile Amerika’da olan olay gözümün önünde aynı anda geldi." dedi.