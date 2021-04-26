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Alman polisinden Türk iş insanına saldırı! Yaşadığı dehşeti A Haber'e anlattı: Sonumun George Floyd gibi olmasından korktum

A Haber
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Giriş: 26.04.2021 15:10
Güncelleme:26.04.2021 15:11
Almanya'nın Duisburg kentinde polis, Türk iş insanı Emre Tümsek'i işyerinin önünde darp etti. Polis şiddetine maruz kalan Tümsek, yaşadıklarını A Haber'e anlattı. Tümsek, "Bu insanlık dışı bir şey. O anda yerdeyken bile Amerika’da olan olay gözümün önünde aynı anda geldi." dedi.
Yaşadığı dehşeti A Habere anlattı YAŞADIĞI DEHŞETİ A HABER'E ANLATTI
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Yaşadığı dehşeti A Haber'e anlattı
Yaşadığı dehşeti A Haber'e anlattı
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