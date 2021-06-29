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Alkollü sürücü polisin sabrını taşırdı: Ciğerlerim yetmiyor abi

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Giriş: 29.06.2021 09:22
Denizli’de sokağa çıkma kısıtlamasında 'dur' ihtarına uymayarak 10 kilometre kaçan alkollü sürücü, test yapmak isteyen polise zor anlar yaşattı. Alkollü olduğu ortaya çıkmasın diye hatalı üfleme yapan sürücünün “Ciğerlerim yetmiyor abi” şeklindeki savunması ilginç anlar oluşturdu.

Pamukkale ilçesine bağlı Yunusemre Mahallesi Üniversite Kavşağında uygulama yapan polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve cadde üzerinde drift atan Mürsel Z. idaresindeki 43 HD 621 plakalı otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü ile polis arasında kovalamaca başladı. Motorize ekiplerin de katıldığı kovalamaca, 10 kilometre sonra Zeytinköy Mahallesi Vatan Caddesi'nde son buldu.

BİLİNÇLİ HATALI ÜFLEMELER POLİSİ ÇİLEDEN ÇIKARDI
Kovalamaca sonucu yakalanan sürücüye alkol testi yapmak isteye polis ekiplerinin asıl zorlu mesaisi ise bu dakikadan sonra başladı. Alkollü olduğu ortaya çıkmasın diye ardı ardına hatalı üflemeler yapan alkollü sürücü, polislere zor anlar yaşattı. 3'üncü kez yapılan tekrarda da dilini cihazın ağzına koyan Mürsel Z., sinirlenen polis memuruna karşı kendisini "Ciğerim yetmedi. Abi valla billahi gelmiyor. Gerekli işlemi yapın ama bak görüyorsun, gelmedi işte" seklindeki savunması komik anlar oluşturdu.

"ADAMI HASTANEDEN ALDIK, BUNLAR SUÇ DEĞİL"
Ceza kesilmemesi için polise neden sokağa çıktıklarını anlatmaya çalışan iki arkadaş, "Hastaneden arkadaşı aldık. ATM'ler varmış, oraya gittik. Bak hala arkada oturuyor. Adamın kalacak yeri yokmuş. Adamı oradan alıp geldik. Bunlar suç değil ya" sözleriyle, suçsuz olduklarını ispatlamaya çalıştı.

Alkol metreye üfleyemeyince gözaltına alınarak test için hastaneye götürülen sürücü Mürsel Z., neden 'dur' ihtarına uymadığını soran gazeteciye; "Beni hiç ünlü yapma abi. Ben zaten ünlüyüm. Üne gerek yok. Ben dur ihtarına uydum. Sadece ışığı sonradan gördüm" diyerek tepki gösterdi.

Polise zor anlar yaşatan sürücü Mürsel Z. ile birlikte araçta bulunan Naci G. ve Süleyman Y.'ye alkollü araç kullanmak, drift atmak ve kısıtlamayı ihlal suçlarından yaklaşık 21 bin TL ceza kesildi. Alkollü sürücünün kullandığı otomobil de çekiciyle otoparka götürüldü.

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