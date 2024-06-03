Deniz kumu, kaçak kat, kesik kolon! Küçükçekmece'de 3 katlı binanın yıkılmasına neler sebep oldu?

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan çöken 3 katlı binanın sahibi ile binanın girişindeki restoranın eski iki sahibi ve yeni sahibi kadın olmak üzere toplam 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Peki yıkım nasıl oldu? Enkazdan kurtarılan köpeğin sahibi Korkut Yılmaz Ayaz, A Haber’e özel açıklamalarda bulundu.

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