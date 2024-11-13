Alkollü genç babasını yaraladı!

Tokat'ta, aile içi tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İddiaya göre, alkollü bir şekilde eve giden Doğukan K., babası Bahadır K. ile ailevi meseleler nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, Doğukan K. tabanca ile babası Bahadır K.'nin bacaklarına ateş etti. Silah sesini duyan mahalle bekçileri, olay yerine giderek Doğukan K.'yi suç aletiyle birlikte gözaltına aldı. Yaralanan Bahadır K., ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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