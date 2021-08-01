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Alevlerin arasında kalan Sabah muhabiri A Haber’de o anları anlattı

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 01.08.2021 12:45
Güncelleme:01.08.2021 13:01
Sabah Gazetesi muhabiri Zeynel Yaman ve foto muhabiri Murat Şengül, haber yapmak için göğü mevkiindeki yangın alanına gittiği sırada, bir anda yükselen alevlerin arasında kaldı. İşte o anda kayda geçen bir fotoğraf var. Fotoğrafın hikayesini A Haber ekranlarında Sabah Gazetesi muhabiri Zeynel Yaman aktardı.

Yurdun Ege ve Akdeniz bölgesini saran orman yangınlarıyla mücadele aralıksız devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çevre ve Şehircilik bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sahada faaliyetleri koordine ediyor. Antalya Manavgat'ta Gebece Mahallesi'nde devam eden yangın, rüzgarın etkisiyle Ahmetler Mahallesi'ne doğru ilerliyor. Yangın bölgesinde görev alan Sabah muhabirinin alevlerin arasında kaldığı anları A Haber ekranlarında anlattı.

Sabah muhabiri Zeynel Yaman o anları A Haber'de şu sözlerle anlattı:

''İtfaiye erleriyle alevlere maruz kaldığımız bir ortamdayız. Küçük bir alev bir anda yangına dönüşüp etrafınızı sarabiliyor. Dün yangın bölgesine gittik. Biz gittiğimizde ağaçlar yüksek alevli değildi. Dakikalar içinde ağaçlar alev aldı ve bir yangının içerisinde kaldık. Yaşanan durumu anlatmak çok zor. Herkes fedakarlıkla burada mücadele gösteriyor.''

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