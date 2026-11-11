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İzmir'deki fabrika faciasında hayatını kaybeden 25 yaşındaki Kaan Murat Özçelik'in hikayesi yürekleri dağladı
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İzmir'deki fabrika faciasında hayatını kaybeden 25 yaşındaki Kaan Murat Özçelik'in hikayesi yürekleri dağladı

İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik tesisinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilerden 25 yaşındaki makine mühendisi Kaan Murat Özçelik'in yarım kalan hayalleri ve ailesinin yaşadığı acı yürekleri burktu. Henüz 3 ay önce işe başlayan genç mühendis, olay günü görevinin başındaydı ancak bir daha evine dönemedi. Özçelik'in ailesi ve yakınları, yaşadıkları acıyı gözyaşları içinde anlattı. Bir yakını, "25 yaşında, daha çocuk, daha çocuktu benim yavrum!" sözleriyle feryat etti.

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