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Başkan Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi'nde Anadolu Salonu'na giriş yaptı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi'nde Anadolu Salonu'na giriş yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, COP31 kapsamında düzenlenen Liderler Zirvesi programına katılmak üzere Anadolu Salonu'na giriş yaptı.

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