Başkan Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi'nde Anadolu Salonu'na giriş yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, COP31 kapsamında düzenlenen Liderler Zirvesi programına katılmak üzere Anadolu Salonu'na giriş yaptı.