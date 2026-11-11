COP31'de Katar Emiri Antalya'da! Başkan Erdoğan'dan dünya liderlerine sıcak karşılama

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi kapsamında dünya liderlerinin zirve alanına gelişi sürerken, Katar Emiri de Antalya'daki buluşmaya katıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderleri karşıladığı törende diplomatik temaslar ve samimi görüntüler dikkat çekti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirilen sıcak karşılamanın yanı sıra Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres arasındaki diyalog da öne çıktı. Liderlerin karşılanmasının ardından açılış programına geçilmesi beklenirken, Antalya'daki diplomasi trafiğini A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, A Haber canlı yayınında değerlendirdi.