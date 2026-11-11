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COP31'de neler yaşanıyor? Dev zirvenin renkli görüntüleri ve dikkat çeken ayrıntıları
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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COP31'de neler yaşanıyor? Dev zirvenin renkli görüntüleri ve dikkat çeken ayrıntıları

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi, 190'dan fazla ülkeden katılımcıyı bir araya getirdi. 1 milyon 100 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen organizasyonda Mavi ve Yeşil Bölgelerde farklı etkinlikler düzenleniyor. Ülkelerin iklim kriziyle mücadele çalışmalarını tanıttığı pavyonlar, geri dönüştürülebilir malzemelerden hazırlanan stantlar ve Türkiye'nin 7 bölgesinden yöresel lezzetlerin sunulduğu gastronomi alanları ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Kent genelinde 26 bin güvenlik personelinin görev yaptığı zirvede, atlı polis ve jandarma ekipleri de devriye geziyor. Dünya Liderleri Zirvesi'nin 11-12 Kasım'da gerçekleştirileceği organizasyonda iklim müzakereleri 20 Kasım'a kadar sürecek. A Haber muhabirleri, zirve alanındaki etkinlikleri, güvenlik önlemlerini ve dikkat çeken görüntüleri derledi.

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