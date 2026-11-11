Dünyanın masası Antalya'da kuruldu! "50 yıldır boş masalar kuruluyor: Artık söz değil, eylem vakti!"

Antalya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), küresel karar vericileri aynı masada buluştururken Türkiye'nin yükselen jeopolitik ve diplomatik gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Uluslararası krizlerin ve iklim felaketlerinin gölgesinde toplanan tarihi zirveyi ve masadaki dengeleri değerlendiren Uluslararası Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan, A Haber Spikeri Cansın Helvacı'nın sorularını yanıtlayarak Türkiye'nin küresel istikrar sağlayıcı rolünü ve COP31'in taşıdığı hayati önemi anlattı.