Alev alev yanan tırın sürücüsünü vatandaşlar böyle kurtardı

Giriş: 16.09.2025 00:42
Malatya'nın Darende ilçesinde yolcu otobüsüyle çarpışan tır, devrilerek alev aldı. Kazada araçta sıkışan sürücüyü alevlerin arasında vatandaşlar son anda kurtardı.
