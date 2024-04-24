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Alerjisi olan ve Astım hastaları dikkat

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Giriş: 24.04.2024 14:58
Uzmanlar Afrika tozu ve polen salınımı konusunda alerjisi olanları uyarıyor. İzmir'de bulunan A Haber muhabiri Sefer Ayçe ve konuğu detayları aktardı.
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Alerjisi olan ve Astım hastaları dikkat
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