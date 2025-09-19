19 Eylül 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Alanya’da orman yangını! A Haber bölgede
Alanya’da orman yangını! A Haber bölgede

Alanya’da orman yangını! A Haber bölgede

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.09.2025 12:20
Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Alevler yerleşim yerlerine sıçradı ve bölge tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangın bölgesinde bulunan A Haber muhabiri Ahmet Çelik son durumu aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Alanya’da orman yangını! A Haber bölgede
Yargıtay’dan emsal kiracı kararı!
Yargıtay'dan emsal kiracı kararı!
Alanya’da orman yangını! A Haber bölgede
Alanya’da orman yangını! A Haber bölgede
İstanbul’da tarihi eser operasyonu!
İstanbul'da tarihi eser operasyonu!
Orman gönüllülerine tazminat-maaş hakkı!
Orman gönüllülerine tazminat-maaş hakkı!
3 ilde orman yangınlarıyla mücadele
3 ilde orman yangınlarıyla mücadele
Alev kapanının ortasında kaldı
Alev kapanının ortasında kaldı
Kopan elektrik kablosu depoyu kül etti
Kopan elektrik kablosu depoyu kül etti
Erzurum’da yüksek kesimlere kar yağdı
Erzurum’da yüksek kesimlere kar yağdı
Uzmanından su tüketim uyarısı!
Uzmanından su tüketim uyarısı!
Film sahnelerini aratmayan kovalamaca
Film sahnelerini aratmayan kovalamaca
Ayıyı ekmekle doyurdular
Ayıyı ekmekle doyurdular
Heimlich manevrası yine can kurtardı!
Heimlich manevrası yine can kurtardı!
Daha Fazla Video Göster