Aksu ailesinin hayatta kalma mücadelesi: Sonsuz bir karanlıktı

6 Şubat depremlerinde en ağır hasar alan ilçelerden biri de Gaziantep Nurdağı'ydı. Hayatlar, hayaller enkaz altında kaldı. "Geride kalanlar için hayata tutunmak zor olsa da biz artık şükretmeyi öğrendik" diyorlar. İşte Aksu ailesinin hikayesi...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN