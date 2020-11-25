Aksiyon filmlerini aratmayan akılalmaz olay! Trende yolculuk yapanlar görünce şaşkına döndü

Endonezya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Tren yolundan geçmeye çalışan adam başaramayacağını anlayınca öyle bir şey yaptı ki görüntüler aksiyon filmlerini aratmadı. Trendeki yolcular görünce hayrete düştü. O anlar trendeki bir yolcu tarafından kaydedildi.

Görüntüler Endonezya'nın Batı Java eyaletinde kayda geçti. Karşıya geçmeye çalışan bir kişi başaramayacağını anlayınca motosikletini rayların yanına bıraktı.

Kendisi ise bir direğe asılarak trenin geçmesini bekledi.

O anlar trendeki bir yolcu tarafından kaydedildi. Adamı direğe yapışmış halde görenler şaşkına döndü.