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Aksiyon filmlerini aratmayan akılalmaz olay! Trende yolculuk yapanlar görünce şaşkına döndü

A Haber
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Giriş: 25.11.2020 08:45
Güncelleme:25.11.2020 10:13
Endonezya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Tren yolundan geçmeye çalışan adam başaramayacağını anlayınca öyle bir şey yaptı ki görüntüler aksiyon filmlerini aratmadı. Trendeki yolcular görünce hayrete düştü. O anlar trendeki bir yolcu tarafından kaydedildi.

Görüntüler Endonezya'nın Batı Java eyaletinde kayda geçti. Karşıya geçmeye çalışan bir kişi başaramayacağını anlayınca motosikletini rayların yanına bıraktı.

Aksiyon filmlerini aratmayan akılalmaz olay! Trende yolculuk yapanlar görünce şaşkına döndü AKSİYON FİLMLERİNİ ARATMAYAN AKILALMAZ OLAY! TRENDE YOLCULUK YAPANLAR GÖRÜNCE ŞAŞKINA DÖNDÜ

Kendisi ise bir direğe asılarak trenin geçmesini bekledi.

O anlar trendeki bir yolcu tarafından kaydedildi. Adamı direğe yapışmış halde görenler şaşkına döndü.

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