Aksiyon filmlerini aratmayan akılalmaz olay! Trende yolculuk yapanlar görünce şaşkına döndü

Endonezya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Tren yolundan geçmeye çalışan adam başaramayacağını anlayınca öyle bir şey yaptı ki görüntüler aksiyon filmlerini aratmadı. Trendeki yolcular görünce hayrete düştü. O anlar trendeki bir yolcu tarafından kaydedildi.

Giriş Tarihi: 25.11.2020 10:11 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 10:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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