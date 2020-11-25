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25 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Aksiyon filmlerini aratmayan akılalmaz olay! Trende yolculuk yapanlar görünce şaşkına döndü Aksiyon filmlerini aratmayan akılalmaz olay! Trende yolculuk yapanlar görünce şaşkına döndü Endonezya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Tren yolundan geçmeye çalışan adam başaramayacağını anlayınca öyle bir şey yaptı ki görüntüler aksiyon filmlerini aratmadı. Trendeki yolcular görünce hayrete düştü. O anlar trendeki bir yolcu tarafından kaydedildi. Giriş Tarihi: 25.11.2020 10:11 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 10:13
Görüntüler Endonezya'nın Batı Java eyaletinde kayda geçti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Karşıya geçmeye çalışan bir kişi başaramayacağını anlayınca motosikletini rayların yanına bıraktı.
Kendisi ise bir direğe asılarak trenin geçmesini bekledi. O anlar trendeki bir yolcu tarafından kaydedildi. Adamı direğe yapışmış halde görenler şaşkına döndü.
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Endonezya'nın Batı Sumatra Adası'nda yaşayan Minangkabau toplumu 4,5 milyonluk nüfusu ile dünyanın en büyük 'anaerkil' topluluğunu oluşturuyor. Dünyanın en farklı kültürlerinden birine sahip olan Endonezya'ya ait Sumatra Adası, sıradışı yaşam şekilleriyle dikkat çekiyor.
Dünyanın en büyük altıncı adası olan Sumatra'da bitki örtüsünden, geleneklerine, inançlarına bağlılıklarından evliliklerine pek çok şey dünyadan bağımsız seyrediyor.