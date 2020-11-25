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Aksiyon filmlerini aratmayan akılalmaz olay! Trende yolculuk yapanlar görünce şaşkına döndü

Endonezya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Tren yolundan geçmeye çalışan adam başaramayacağını anlayınca öyle bir şey yaptı ki görüntüler aksiyon filmlerini aratmadı. Trendeki yolcular görünce hayrete düştü. O anlar trendeki bir yolcu tarafından kaydedildi.

Giriş Tarihi: 25.11.2020 10:11 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 10:13
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Aksiyon filmlerini aratmayan akılalmaz olay! Trende yolculuk yapanlar görünce şaşkına döndü

Görüntüler Endonezya'nın Batı Java eyaletinde kayda geçti.

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Aksiyon filmlerini aratmayan akılalmaz olay! Trende yolculuk yapanlar görünce şaşkına döndü

Karşıya geçmeye çalışan bir kişi başaramayacağını anlayınca motosikletini rayların yanına bıraktı.

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Aksiyon filmlerini aratmayan akılalmaz olay! Trende yolculuk yapanlar görünce şaşkına döndü

Kendisi ise bir direğe asılarak trenin geçmesini bekledi. O anlar trendeki bir yolcu tarafından kaydedildi. Adamı direğe yapışmış halde görenler şaşkına döndü.

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Aksiyon filmlerini aratmayan akılalmaz olay! Trende yolculuk yapanlar görünce şaşkına döndü

ENDONEZYA'DA ERKEKLER GELİN GİDİYOR!

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Aksiyon filmlerini aratmayan akılalmaz olay! Trende yolculuk yapanlar görünce şaşkına döndü

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