28 Kasım 2025, Cuma
Akran zorbalığı kavgaya dönüştü
Olay Sincan'ın Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir okulun önünde meydana geldi. İddia göre, bir grup çocuk arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Akran zorbalığının gözler önüne serildiği olayda bir çocuk, yere düşen arkadaşını defalarca tekmeledi. Yere düşen çocuğun yüzüne vurmaya devam eden saldırgan grubun görüntüleri, cep telefonu kamerasına yansıdı.