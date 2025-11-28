28 Kasım 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Akran zorbalığı kavgaya dönüştü
Akran zorbalığı kavgaya dönüştü

Akran zorbalığı kavgaya dönüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.11.2025 19:02
Olay Sincan'ın Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir okulun önünde meydana geldi. İddia göre, bir grup çocuk arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Akran zorbalığının gözler önüne serildiği olayda bir çocuk, yere düşen arkadaşını defalarca tekmeledi. Yere düşen çocuğun yüzüne vurmaya devam eden saldırgan grubun görüntüleri, cep telefonu kamerasına yansıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Akran zorbalığı kavgaya dönüştü
Akran zorbalığı kavgaya dönüştü
Akran zorbalığı kavgaya dönüştü
Alt geçit bitmeyince bitme noktasına gelen esnaf isyan etti
Alt geçit bitmeyince "bitme" noktasına gelen esnaf isyan etti
64 ülkeye yol süpürme araçları ihracatı
64 ülkeye yol süpürme araçları ihracatı
Çakmağı çakınca yüzü alevlerin arasında kaldı
Çakmağı çakınca yüzü alevlerin arasında kaldı
Süphan Dağı manzarasında kuğu dansı
Süphan Dağı manzarasında kuğu dansı
Sinop’ta, deniz şehitleri anıldı
Sinop’ta, deniz şehitleri anıldı
Pancar yüklü kamyon devrildi
Pancar yüklü kamyon devrildi
Çiğköfteye deterjan kabı ile sos döken esnafa 250 bin lira ceza
Çiğköfteye deterjan kabı ile sos döken esnafa 250 bin lira ceza
Bakırköy’de alışveriş çılgınlığı
Bakırköy'de alışveriş çılgınlığı
Büyükçekmece’de bisiklet hırsızlığı kamerada
Büyükçekmece'de bisiklet hırsızlığı kamerada
Fatih’te bekçiden kaçan şüpheliden 6,6 kilo uyuşturucu çıktı
Fatih’te bekçiden kaçan şüpheliden 6,6 kilo uyuşturucu çıktı
114 yaşındaki annesine gözü gibi bakıyor!
114 yaşındaki annesine gözü gibi bakıyor!
Daha Fazla Video Göster