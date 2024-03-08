08 Mart 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Akdeniz açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem | SON DEPREMLER

Akdeniz açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem | SON DEPREMLER

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.03.2024 07:56
Son dakika deprem haberi... Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.27'de merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesinin yaklaşık 41 kilometre açıkları olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 36,05 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Akdeniz’de 4,4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Gazze’de kadın olmak…
Gazze’de kadın olmak…
Binalarda yapı güçlendirmesi nasıl yapılır?
Binalarda yapı güçlendirmesi nasıl yapılır?
Türkiye’nin ilk kadın lostracısı
Türkiye’nin ilk kadın lostracısı
O ilimizde bulundu! İşte dünyanın en eski ekmeği
O ilimizde bulundu! İşte dünyanın en eski ekmeği
İstanbul’da trafik yoğunluğu ne durumda?
İstanbul’da trafik yoğunluğu ne durumda?
Özgür Özel, aday yerine yine başka birisinin elini kaldırdı
Özgür Özel, aday yerine yine başka birisinin elini kaldırdı
Vinçle taşınan kapı çocuğun üzerine düştü!
Vinçle taşınan kapı çocuğun üzerine düştü!
TEM’de feci kaza! Ankara yönü trafiğe kapandı
TEM’de feci kaza! Ankara yönü trafiğe kapandı
Eyüpsultan’daki feci kazaya karışan araba son hali
Eyüpsultan’daki feci kazaya karışan araba son hali
Bebeğin hayatını kurtaran hareket kamerada
Bebeğin hayatını kurtaran hareket kamerada
İnşaattan düşen kapının gencin kafasına düşme anı kamerada
İnşaattan düşen kapının gencin kafasına düşme anı kamerada
Daha Fazla Video Göster