08 Mart 2024, Cuma
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Akdeniz açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem | SON DEPREMLER
Son dakika deprem haberi... Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.27'de merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesinin yaklaşık 41 kilometre açıkları olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 36,05 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.