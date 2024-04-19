19 Nisan 2024, Cuma
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Akdamar Adası ziyaretçiler için daha güvenli ve konforlu oldu
Van Gölü’nde bulunan her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Akdamar Adası, açan badem ağaçları çiçekleriyle ziyaretçilerini mest ediyor. Akdamar Adası gündüz ayrı gece ayrı güzel oluyor. Bayram tatilinde Akdamar Adası’nı 12 bin kişi ziyaret etti.