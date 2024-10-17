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Akçakoca'da hortum dehşeti

Akçakoca'da hortum dehşeti

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.10.2024 16:39
Düzce'nin Karadeniz'e açılan kapısı Akçakoca'da hortum dehşeti yaşandı. Denizde oluşan hortum sahile vurdu. İş yerlerinin ve evlerin çatıları uçarken, o anlar anbean kaydedildi.
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