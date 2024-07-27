Afrika'nın sömürgeleştirilmesi! Türkiye'nin Afrika açılım politikası | Türkiye Afrika ilişkilerinde güçlenen bağlar

Türkiye'nin Afrika’da Osmanlı dönemine kadar uzanan köklü geçmişi bulunsa da kıtadaki aktif varlığı oldukça yeni aslında. Öyle ki Arap kültürünün daha baskın olduğu Kuzey Afrika'da daha güçlü ilişkilere sahip olan Türkiye, Sahra Altı Afrika ile ise yeni tanışmakta ve kendisini yeni tanıtmakta. Peki Türkiye'nin Afrika vizyonu tam olarak nasıl işliyor? Detaylar analiz haberimizde…

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