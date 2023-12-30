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Adı umut kendisi ölüm yolculuğu! A Haber Sahil Güvenlik ile Ege’de devriyede

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.12.2023 12:29
Ege Denizi'nde sahil güvenlik ekiplerince düzensiz göçmen operasyonu düzenlendi. Operasyona A Haber muhabiri Sefer Ayçe ve kamerman Halil Karahan'da eşlik etti. Adı umut sonu ölüme giden yolculuktaki lastik botta 40'a yakın göçmen yakalandı.
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Adı umut kendisi ölüm yolculuğu!
Adı umut kendisi ölüm yolculuğu!
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