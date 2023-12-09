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Adana’nın yüksek kesimlerine kar yağdı

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Giriş: 09.12.2023 16:33
Adana’da geceden bu yana alçak kesimlerde sağanak yağış etkili olurken Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Bölgede karayolları ekipleri yol güvenliği için çalışma başlatırken yağış bölgede devam ediyor.
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