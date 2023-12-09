Adana’nın yüksek kesimlerine kar yağdı

Adana’da geceden bu yana alçak kesimlerde sağanak yağış etkili olurken Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Bölgede karayolları ekipleri yol güvenliği için çalışma başlatırken yağış bölgede devam ediyor.