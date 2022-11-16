16 Kasım 2022, Çarşamba
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Adana’da üvey anneye kezzaplı dehşet! Kardeşlerin savunması 'pes' dedirtti
Adana'da üvey annesi Nazmiye Sisli'ye kezzapla saldırıp vücudunun büyük bir kısmında yanıklar oluşmasına neden olan Bilal Arık, yakalanıp tutuklanan Bilal Artık’ın kız kardeşleri, “Bilal, içinde ne olduğunu bilmediği şişeyi fırlattı, içinde kimyasal madde varmış. Adaletin yerini bulmasını, Bilal’in serbest bırakılmasını istiyoruz” dedi.