Adana’da usulsüz proje devri! Kent Meydanı Projesi neden bitirilemiyor?

Seyhan Belediyesi bitiremediği Kent Meydanı Projesi'ni usulsüz olarak Adana Büyükşehir Belediyesi'ne devretti. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı. İlçe belediyesi projeyi neden devretti? Projenin devrinde hangi usulsüzlük yapıldı? Seyhan Belediyesi Meclis Üyesi Şehmuz Uçar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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