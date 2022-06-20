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Adana’da usulsüz proje devri! Kent Meydanı Projesi neden bitirilemiyor?

A Haber
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Giriş: 20.06.2022 12:38
Seyhan Belediyesi bitiremediği Kent Meydanı Projesi'ni usulsüz olarak Adana Büyükşehir Belediyesi'ne devretti. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı. İlçe belediyesi projeyi neden devretti? Projenin devrinde hangi usulsüzlük yapıldı? Seyhan Belediyesi Meclis Üyesi Şehmuz Uçar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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