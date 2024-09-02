03 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Adana'da sopalı kavga: ‘Yol verme’ kavgasında kadınları böyle dövdü

Adana'da sopalı kavga: ‘Yol verme’ kavgasında kadınları böyle dövdü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.09.2024 23:46
Adana’nın Kozan Caddesi'nde olay meydana geldi. Trafikte isimleri öğrenilemeyen iki otomobil sürücüsü, bilinmeyen nedenle araçlarını durdurup, tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine her iki sürücü de araçlarından aldıkları sopalarla birbirlerine saldırdı. Araçlardan inen kadınların da karıştığı kavgada, taraflar birbirlerini sopa darbeleriyle yaraladı. O anlar, olay yerinde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Bir adamın kadının kafasına sopayla vurup darp etmesi ise pes dedirtti. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
‘Yol verme’ kavgasında kadınları böyle dövdü!
‘Yol verme’ kavgasında kadınları böyle dövdü!
Beyoğlu’nda 3 metrelik çöküntü: Son anda kurtuldu!
Beyoğlu'nda 3 metrelik çöküntü: Son anda kurtuldu!
İstanbul’da caddeler göle döndü rögarlar taştı!
İstanbul'da caddeler göle döndü rögarlar taştı!
Pendik’te kamyon köprü altında sıkıştı!
Pendik'te kamyon köprü altında sıkıştı!
Zonguldak’ta yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı!
Zonguldak'ta yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı!
Karabük’te ahşap evde yangın!
Karabük'te ahşap evde yangın!
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ne vurgu!
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne vurgu!
Polis memuru saldırgan ev sahibini vurdu!
Polis memuru saldırgan ev sahibini vurdu!
Meşhur çavuş üzümünde üretim!
Meşhur çavuş üzümünde üretim!
esme çiçek üretimi! Tam 25 çeşit var
esme çiçek üretimi! Tam 25 çeşit var
Mersin’de harnup hasadı!
Mersin’de harnup hasadı!
Kızılcahamam’ın yöresel lezzetleri
Kızılcahamam'ın yöresel lezzetleri
Daha Fazla Video Göster