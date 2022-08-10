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Adana’da şoke eden olay! Rehin alma olayı “yasak aşk” çıktı

İHA
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Giriş: 10.08.2022 12:28
Adana’da silahla vurduğu iki kayınbiraderinden birinin eşini rehin alan zanlı tutuklandı. Şüphelinin rehin aldığı kadınla yasak aşk yaşadığını ve ona zarar vermemeleri için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.
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