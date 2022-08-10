10 Ağustos 2022, Çarşamba
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Adana’da şoke eden olay! Rehin alma olayı “yasak aşk” çıktı
Adana’da silahla vurduğu iki kayınbiraderinden birinin eşini rehin alan zanlı tutuklandı. Şüphelinin rehin aldığı kadınla yasak aşk yaşadığını ve ona zarar vermemeleri için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.