17 Haziran 2022, Cuma
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Adana’da şehit eşine mobbing uyguladılar! CHP’li Zeydan Karalar randevu dahi vermedi
1996 yılında şehit düşen Astsubay Bilal Batırır'ın eşi Hatice Batırır, Adana Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs şoförlüğü yapıyor. Şehit eşinin haksız yere yevmiyesi kesiliyor, mobbing uygulanıyor. Haksızlığa uğradığı bu durumu Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a anlatmak isteyen Batırır'a randevu dahi verilmedi.