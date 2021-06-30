Adana’da rezidansta dehşet! Kocasını göğsünde bıçaklayıp öldürdü

Adana’da saat 11.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi’ndeki rezidansta yaşayan İzel Erdeve (36), tartıştığı eşi Okan Erdeve'yi (47) göğsünden bıçaklayarak yaraladı. Gözaltına alınan İzel Erdeve, kendisini görüntüleyen gazetecileri görünce ağlayarak, “Neyi çekiyorsunuz, sanki öldü” dedi. Hastanede tedaviye alınan Okan Erdeve, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.