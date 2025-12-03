03 Aralık 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Acılı babanın isyanı: “Kızımın mezarına ektiğim çiçekleri 5 kez çaldılar”
Acılı babanın isyanı: Kızımın mezarına ektiğim çiçekleri 5 kez çaldılar

Acılı babanın isyanı: “Kızımın mezarına ektiğim çiçekleri 5 kez çaldılar”

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.12.2025 14:14
Antalya’nın Serik ilçesinde, trafik kazasında kaybettiği 16 yaşındaki kızı Melike’nin mezarına her gün çiçek diken baba Hüseyin Oğuz, çiçeklerin defalarca çalınması üzerine isyan etti. Güvenlik kamerası taktırmasına rağmen hırsızlığın sürdüğünü söyleyen Oğuz, “Ben dikiyorum, onlar çalıyor. Her seferinde ciğerim parçalanıyor. Ne kadar çiçek istiyorlarsa alayım, yeter ki mezarın üzerindekileri çalmasınlar” diyerek şüphelilerin yakalanmasını istedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Acılı babanın isyanı: Kızımın mezarına ektiğim çiçekleri 5 kez çaldılar
Beyaza bürünen Ilgaz Dağı böyle görüntülendi
Beyaza bürünen Ilgaz Dağı böyle görüntülendi
İETT otobüsü kazası kamerada
İETT otobüsü kazası kamerada
Gökhan Gönül ve Aref adliyede
Gökhan Gönül ve Aref adliyede
Kızımın mezarına ektiğim çiçekleri 5 kez çaldılar
“Kızımın mezarına ektiğim çiçekleri 5 kez çaldılar”
Üniversite öğrencisi yolda ölü bulundu
Üniversite öğrencisi yolda ölü bulundu
Kapadokya’ya sis çöktü
Kapadokya’ya sis çöktü
Gaz kaçağını işçinin önlemesi kamerada
Gaz kaçağını işçinin önlemesi kamerada
İstanbul’da çete operasyonu
İstanbul’da çete operasyonu
Gölün barındırdığı zenginlikler su altı kamerasında
Gölün barındırdığı zenginlikler su altı kamerasında
İETT otobüsü börekçi dükkanına girdi
İETT otobüsü börekçi dükkanına girdi
Kestaneler otların altından çıkarılıyor
Kestaneler otların altından çıkarılıyor
Alman kadın Kur’an-ı Kerim’den etkilenip Müslüman oldu
Alman kadın Kur'an-ı Kerim'den etkilenip Müslüman oldu
Daha Fazla Video Göster