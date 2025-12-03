Acılı babanın isyanı: “Kızımın mezarına ektiğim çiçekleri 5 kez çaldılar”

Antalya’nın Serik ilçesinde, trafik kazasında kaybettiği 16 yaşındaki kızı Melike’nin mezarına her gün çiçek diken baba Hüseyin Oğuz, çiçeklerin defalarca çalınması üzerine isyan etti. Güvenlik kamerası taktırmasına rağmen hırsızlığın sürdüğünü söyleyen Oğuz, “Ben dikiyorum, onlar çalıyor. Her seferinde ciğerim parçalanıyor. Ne kadar çiçek istiyorlarsa alayım, yeter ki mezarın üzerindekileri çalmasınlar” diyerek şüphelilerin yakalanmasını istedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN