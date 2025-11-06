06 Kasım 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Acı haber Dilara'ya verildi! Dilara "deprem oldu" zannetmiş
Acı haber Dilara’ya verildi! Dilara deprem oldu zannetmiş

Acı haber Dilara'ya verildi! Dilara "deprem oldu" zannetmiş

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.11.2025 12:20
Bilir ailesi yaşadıkları evin çökmesiyle paramparça olmuştu. 5 kişilik aileden sadece 18 yaşındaki Dilara sağ olarak kurtarılmıştı. Yaklaşık 15 gündür tedavi altında olan talihsiz kıza, ailesini kaybettiği bilgisi verildi. Psikologlar eşliğinde acı haberi alan Dilara olayı "deprem" zannediyormuş.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Acı haber Dilara’ya verildi! Dilara deprem oldu zannetmiş
Altında oklar ne yönde? A Haber’de yanıtladı
Altında oklar ne yönde? A Haber'de yanıtladı
Robotlarla elyaflı su deposu üretimi
Robotlarla elyaflı su deposu üretimi
Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak?
Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak?
Motosiklet kazasında köpeğin sadakati duygulandırdı
Motosiklet kazasında köpeğin sadakati duygulandırdı
Yalnız yaşayan adamın evinde korkunç manzara
Yalnız yaşayan adamın evinde korkunç manzara
Dilara deprem oldu zannetmiş
Dilara "deprem oldu" zannetmiş
Yolun karşısına geçmeye çalışan adam hafriyat kamyonu çarptı
Yolun karşısına geçmeye çalışan adam hafriyat kamyonu çarptı
Üsküdar’da dehşet! Kocasını kızgın yağ ile öldürdü
Üsküdar'da dehşet! Kocasını kızgın yağ ile öldürdü
Doğumdan-ölüme çete tehdidi!
Doğumdan-ölüme çete tehdidi!
Bitlis’te seyrine doyulmaz sonbahar güzelliği
Bitlis'te seyrine doyulmaz sonbahar güzelliği
O futbolcuya AVM’de silah çekildi
O futbolcuya AVM'de silah çekildi
Kamera kavgası! Maganda komşudan tehdit
Kamera kavgası! Maganda komşudan tehdit
Daha Fazla Video Göster