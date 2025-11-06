Acı haber Dilara'ya verildi! Dilara "deprem oldu" zannetmiş

Bilir ailesi yaşadıkları evin çökmesiyle paramparça olmuştu. 5 kişilik aileden sadece 18 yaşındaki Dilara sağ olarak kurtarılmıştı. Yaklaşık 15 gündür tedavi altında olan talihsiz kıza, ailesini kaybettiği bilgisi verildi. Psikologlar eşliğinde acı haberi alan Dilara olayı "deprem" zannediyormuş.

