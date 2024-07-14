ABD'nin kanlı suikast tarihi! Çok sayıda başkan kurban gitti! Lincoln'den Garfield'a... McKinley'den Kennedy'ye...

Eski ABD Başkanı Donald Trump katıldığı miting esnasında suikast girişimine uğrarken, Trump'ın ismi ülke tarihinde saldırıya uğrayan başkanlar arasına eklendi. ABD tarihinde çok sayıda başkan suikaste kurban giderken, bazı isimler ise bu saldırılardan yaralı olarak kurtuldu. İşte detaylar...