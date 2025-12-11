A Haber 3 çocuğun öldüğü evi görüntüledi

İstanbul Pendik'te gece saatlerinde iki katlı bir binanın zemin katında çıkan yangın faciayla sonuçlandı. Olay sırasında evde bulunan dört kardeşten üçü hayatını kaybederken, bir çocuk ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Bölgeden son durumu A Haber muhabiri Merve İzci Özmen aktardı.

