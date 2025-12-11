11 Aralık 2025, Perşembe

Haberler Yaşam Videoları A Haber 3 çocuğun öldüğü evi görüntüledi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.12.2025 11:09
İstanbul Pendik'te gece saatlerinde iki katlı bir binanın zemin katında çıkan yangın faciayla sonuçlandı. Olay sırasında evde bulunan dört kardeşten üçü hayatını kaybederken, bir çocuk ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Bölgeden son durumu A Haber muhabiri Merve İzci Özmen aktardı.
