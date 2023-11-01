9 yaşındaki çocuğa biber gazı sıkan şahıs yakalandı! Mağdur çocuk konuştu...

Bursa’da sokakta arkadaşı ile otururken biber gazlı saldırıya uğrayan 9 yaşındaki Yusuf Emir, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu. Bisikletli şüpheli ise Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Travma yaşayan aile ise o anları anlatırken şüphelinin cezasız kalmamasını istedi.